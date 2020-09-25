Пятница, 25 Сентября 2020 10:58

АрмИнфо. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Смбата Гогяна с должности главы Высшей аттестационной комиссии.

Напомним, что Гогян подавал заявление об уходе с должности еще 11 мая, однако премьер не подписал его. Свое решение об уходе Гогян обосновывал противоречиями с Минобрнауки РА, указывая также на то, что замминистра Гриша Тамразян оказывает покровительство Диане Галоян, занимавшей на тот момент должность и.о. ректора Армянского государственного экономического университета. После подачи заявления, которое не было подписано, Гогян признавался, что не видит смысла в том, что продолжает приходить на работу. В сентябре он вновь попросил отставки, отметив, что на это его подтолкнула новость о том, что Гриши Тамразян подал заявление об уходе с занимаемой должности. Оба - Гогян и Тамразян, были освобождены от должностей решением премьера в один день - 24 сентября.

Добавим также, что Гогян продолжает настаивать на том, что в научной работе Дианы Галоян есть явные факты плагиата. Между тем, решениями Минобрнауки РА приказ главы ВАК от 09.07.2020 г. о возбуждении производства по части признания недействительным присвоение Галоян ученой степени доктора экономических наук был признан полностью неправомерным, а приказ от 17.07.2020 г. о признании недействительным присвоения Галоян данной ученой степени был аннулирован.

Галоян была избрана ректором АГЭУ 17 июля, однако Правительство до сих пор не утвердило ее в должности, в связи с чем коллектив вуза сначало объявил о прекращении учебного процесса, а потом - о продолжении борьбы в других форматах.