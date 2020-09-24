Четверг, 24 Сентября 2020 19:20

АрмИнфо.Глава Полиции Ваге Казарян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Армения Кишана Дана Девала.

Приветствуя посла, Ваге Казарян выразил удовлетворение тесным сотрудничеством между полицией Армении и посольством Индии, а также сотрудничеством между Арменией и правоохранительными органами Индии. В качестве примера Ваге Казарян привел участие армянских полицейских в учебных курсах в Индии.

Присутствующий на встрече заместитель начальника полиции Ара Фиданян подробно рассказал о проводимых в полиции реформах.

Выразив благодарность за теплый прием, Кишан Дан Деваль пожелал успехов в реализации программ реформы полиции.

Посол подчеркнул эффективное сотрудничество армянских правоохранительных органов в рамках Интерпола, благодаря чему проводится успешный розыск разыскиваемых лиц, уклоняющихся от ответственности.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.