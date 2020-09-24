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 Четверг, 24 Сентября 2020 18:08
Марианна Мкртчян

В резиденции президента Армении открылась выставка уникальных произведений итальянского искусства

В резиденции президента Армении открылась выставка уникальных произведений итальянского искусства

АрмИнфо. Под патронажем президентов Армении и Италии, сегодня в резиденции главы РА открылась выставка уникальных произведений итальянского искусства.

Как сообщает пресс-служба президента РА, привезенные из Фонда "Паоло и  Каролина Дзани " четыре картины XVIII века, изображающие Площадь Святого Марка (Сан- Марко) в Венеции, являются работами известных мастеров Джованни Антонио Каналетто, Бернардо Белотто, Франческо Гварди и Микеле Мариески.

Открывая выставку, президент Армении Армен Саркисян отметил, что она является свидетельством глубоких исторических, близких, дружеских и теплых отношений между народами Армении и Италии. "Мы говорили о выставке около года назад с президентом Италии и послом. Коллекция находится здесь под высоким патронатом президента Итальянской Республики Серджио Матареллы. Эта выставка, по сути, двусторонняя, потому что, согласно договоренности, у нас будет наша выставка в Италии, картины будут выставлены во Дворце президента Италии. Выставку планируется провести во время моего государственного визита в Италию. Я планирую взять с собой до одного десятка работ наших величайших мастеров", - сказал Саркисян.

Коснувшись экспонатов выставки, президент Армении назвал их одними из лучших произведений мировой живописи.

Глава Армении также высоко оценил роль посольства Италии в Армении и лично посла Винченцо Дель Монако в организации выставки.

В свою очередь посол выразил благодарность президентам Армении и Италии за организацию подобной выставки. "Эта инициатива - только начало, так как армянская культура скоро будет представлена в Риме. Эти четыре картины не являются результатом случайного отбора, каждая из них имеет особое значение. Четыре картины представляют XVIII век, исключительный период для армяно-итальянских двусторонних отношений", сказал посол. 

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