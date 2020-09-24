Четверг, 24 Сентября 2020 17:49

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

25 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 3, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1 на улице Молдовакан, жилые дома 3/1,3/2, 3, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 14 на улице Тотовенца во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 1/2 в квартале

"Саят-Нова", школа N76 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на Нубарашенском шоссе, жилой дом 6 на улице Глинки и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11?00-17?00 жилой дом 24 на улице Бабаджаняна, жилые дома 29, 45, 47 на улице Налбандяна, жилой дом 5 на улице Корюна, жилой дом 78 на улице Анрапетутяна, жилой дом 22 на пр. Саят-Нова, жилые дома 5, 6/1 на улице Вардананца, жилой дом 60 на пр. Маштоца, жилой дом 57 на улице Теряна, жилой дом 37 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14/2 на улице Гр.Кочара, жилой дом 74 на улице А.Аветисяна, собственные дома на улице А.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 19 и собственные дома на пр. Комитаса, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 51 на пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице О.Эмина, жилой дом 1 на 1-ой улице Зейтуна, жилой дом 8 на улице Агароняна, жилой дом 9 на улице Гоголя, жилой дом 18 на улице

А.Хачатряна, жилой дом 16 у Канакерской ГЭС, жилой дом 21 на улице Заряна, жилой дом 24/1 на улице Вагаршяна, собственные дома на улице

А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые

дома 4/1, 6, 6/1, 6/2 на улице Фрунзе, жилые дома 30г, 32а, 34а на

улице Нжде, жилые дома 42а, 42г на пр. Аршакуняца и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11?00-17?00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен и Гегадир;

в Котайкской области:

11?00-17?00 села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис; частично село Арамус;

10?00-16?30 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна Спандаряна, частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Исаакяна,

Ширака, кварталы 'Болор охер", "Калер", частично квартал 'Цирананоц" в общине Егвард;

в Гегаркуникской области:

10?30-16?30 община Цовагюх полностью, телецентр Семеновки, станция компании "Виваселл МТС", ООО 'Гехецкуи Анаит", "Арцап Хндкацорен",

"ММ энд Р", "Вагаршак ев Арсен", "Самвел ев Адриана", "Алик АК", "Артем Петросян", "Паргев Шахбазян", "Аркади ев Арман Галилиа" от Цовагюха до зоны отдыха Аревик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

11?00-13:00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатугаиннери в городе Арарат;

10?30-12:30 села Сисаван и Ванашен;

10?30-14:00 частично село Мхчян;

10?00-16:00 частично села Урцадзор и Нор Кянк;

10?30-16:00 частично село Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-15:00 частично село Кечут;

в Лорийской области:

11:00-17:00 кварталы "Ани", "Ван", 1-11 кварталы, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской,

Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджоникидзе, Ареваин, Латишакан, Арцаха, Джаукяна, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Новы,

В.Саргсяна, Мичурина, Антараин, Комарова, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова в городе Ташир;

в Сюникской области:

10:30-16:30 частично село Брнакот;

11:00-17:00 село Хндзореск и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.