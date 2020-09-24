АрмИнфо. Сенат Испании 23 сентября ратифицировал соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РА.
Отметим, что соглашение между Арменией и ЕС было подписано 24 ноября 2017 года и ратифицировано армянским парламентом 11 апреля 2018 года. На сегодняшний день функционирует около 70% соглашения. Документ уже ратифицирован преобладающим большинством государств-членов ЕС. После завершения процедур ратификации документа во всех государствах ЕС документ заработает в полной мере.