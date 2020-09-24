Четверг, 24 Сентября 2020 17:35

АрмИнфо.Европейская комиссия предоставит Армении 30 млн евро на противодействие распространению в стране коронавируса. Правительство РА на заседании 24 сентября одобрило подписание соответствующего соглашения с ЕК.

По словам вице-премьера Мгера Григоряна, из общей суммы финансовой помощи 24 млн евро будут полностью направлены на бюджетное финансирование в целях смягчения негативных последствий эпидемии для здравоохранения и социально-экономического сектора. Средства будут предоставлены в виде единовременной выплаты в результате выполнения правительством общих предварительных условий для прогресса в разработке и реализации среднесрочной программы социально-экономической реабилитации.

Оставшиеся 6 миллионов евро помощи будут предоставлены отдельными траншами по итогам оценки кризиса COVID-19 и результатов

реагирования, предусмотренных в конкретных предварительных условиях проекта соглашения. В этом контексте, в частности, программа

предусматривает совершенствование налоговой политики в Армении, разработку и принятие стратегического плана действий по сокращению существующих пробелов.

Программа бюджетной поддержки предусматривает усовершенствование существующей системы государственных инвестиций на этапах планирования и распределения, в частности, уточнение стратегических рамок государственных инвестиций, выбор ожидаемых проектов, внедрение системы реализации. Программа также направлена на надлежащее оснащение в среднесрочной перспективе системы здравоохранения для борьбы с кризисом COVID-19 и реагирования на чрезвычайные ситуации. Программа нацелена и на оказание помощи правительству в оказании содействия уязвимым группам и частному сектору.