АрмИнфо.Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани направил премьер-министру Армении Никола Пашиняну поздравительное послание по случаю 29-й годовщины независимости Республики Армения.
В сообщении, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: <Сердечно поздравляю Ваше Превосходительство с Национальным днем РА. Несомненно, культурная и социальная общность двух народов, двусторонние дружеские отношения создадут благоприятные условия для развития и углубления отношений. Я полон надежды, что в свете тесных и дружеских отношений между официальными лицами Исламской Республики Иран и официальными лицами Республики Армения мы станем свидетелями светлого и процветающего будущего двух народов. Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Армении - процветания >.