Четверг, 24 Сентября 2020 14:29

АрмИнфо.Одной только заработной платы сотрудников Комитета государственных доходов недостаточно, имея в виду тот огромный объем работ, который они проделывают.

Об этом 24 сентября после заседания правительства заявил журналистам председатель КГД Эдвард Ованнисян, отвечая на вопрос о целесообразности направления 5 млрд драмов на выплаты премиальных.

По словам главы Комитета, сегодня столько говорится о премиальных, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу. Однако,

продолжая тему, Эдвард Ованнисян заметил, что не следует проводить параллели между премиальным фондом КГД и бюджетами местных

органов самоуправления. Премии сотрудникам КГД созвучны объемам проделанной работы каждого из них. Это, по словам председателя Комитета, тяжелый труд и высокая ответственность.