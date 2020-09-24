Четверг, 24 Сентября 2020 14:16

АрмИнфо. В настоящее время обсуждается вопрос оказания финансовой помощи студентам, обучающимся на платной основе. Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

Как было отмечено, рассмотрение вопроса обусловлено экономической ситуацией, сложившейся в результате эпидемии коронавируса. По словам министра, обсуждаются несколько критериев, о которых будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, что 15 сентября перед зданием Правительства РА прошла акция протеста студентов с требованием частичной компенсации платы за обучение в связи с COVID-19. Соответствующее заявление, под которым подписались 5300 студентов, было передано органу исполнительной власти. К данной инициативе присоединились учащиеся как столичных, так и региональных вузов. Протестующие отмечали, что ранее, в рамках 14-ой антикризисной правительственной программы, было оказано содействие студентам с высокой успеваемостью. Между тем ситуация обострилась с учетом того, что эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на финансовом положении семей студентов. Так, только в ЕГУ есть около 500 студентов, которые не смогли заплатить за прошлый семестр. В связи с этим учащиеся требовали от Правительства учесть социальную составляющую ситуации с коронавирусом, и компенсировать плату за обучение в размере 20%.