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 Четверг, 24 Сентября 2020 14:10
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Армения будет последовательно развивать и углублять отношения со своими стратегическими партнерами

Премьер-министр РА: Армения будет последовательно развивать и углублять отношения со своими стратегическими партнерами

АрмИнфо. Армения будет последовательно  развивать  и углублять отношения со своими стратегическими партнерами.  Об этом  24 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РА  Никол Пашинян.

По его словам, в ближайшее время начнутся обсуждения по второму этапу стратегического диалога с Соединенными Штатами Америки.

Глава армянского правительства выразил надежду, что пандемия COVID-19 не привнесет каких-либо ограничений по данным обсуждениям.

Никол Пашинян заметил, что Армения последовательно развивает и углубляет отношения с Российской Федерацией,  Европейским Союзом, США,  Ираном  и Грузией.   Не последнее место  в этом списке занимает Евразийский экономический союз, межправительственный совет которого пройдет в октябре в Ереване.  <Традиционно эти отношения  очень теплые, и мы намерены продолжить активную работу по их  углублению >,

- подчеркнул  Никол Пашинян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Армения наняла бывшего сенатора Боба Доула и юридическую фирму Alston & Bird, чтобы помочь стране

подготовиться к двусторонним переговорам, которые состоятся в Вашингтоне в следующем месяце.  Который был подписан 15 сентября, стоит $10 тыс  и рассчитан на один месяц. Его подписали давний друг Армении Боб Доул, который сейчас работает специальным советником в Alston & Bird, и посол Армении в США  Варужан Нерсесян. Сам экс­сенатор  отметил, что намерен помочь Армении в ее усилиях по укреплению стратегического партнерства с США в преддверии запланированных дипломатических переговоров в октябре 2020 года.

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