Четверг, 24 Сентября 2020 14:10

АрмИнфо. Армения будет последовательно развивать и углублять отношения со своими стратегическими партнерами. Об этом 24 сентября на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в ближайшее время начнутся обсуждения по второму этапу стратегического диалога с Соединенными Штатами Америки.

Глава армянского правительства выразил надежду, что пандемия COVID-19 не привнесет каких-либо ограничений по данным обсуждениям.

Никол Пашинян заметил, что Армения последовательно развивает и углубляет отношения с Российской Федерацией, Европейским Союзом, США, Ираном и Грузией. Не последнее место в этом списке занимает Евразийский экономический союз, межправительственный совет которого пройдет в октябре в Ереване. <Традиционно эти отношения очень теплые, и мы намерены продолжить активную работу по их углублению >,

- подчеркнул Никол Пашинян.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Армения наняла бывшего сенатора Боба Доула и юридическую фирму Alston & Bird, чтобы помочь стране

подготовиться к двусторонним переговорам, которые состоятся в Вашингтоне в следующем месяце. Который был подписан 15 сентября, стоит $10 тыс и рассчитан на один месяц. Его подписали давний друг Армении Боб Доул, который сейчас работает специальным советником в Alston & Bird, и посол Армении в США Варужан Нерсесян. Сам экс­сенатор отметил, что намерен помочь Армении в ее усилиях по укреплению стратегического партнерства с США в преддверии запланированных дипломатических переговоров в октябре 2020 года.