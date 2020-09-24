Четверг, 24 Сентября 2020 14:08

АрмИнфо.. Европейская комиссия предоставит Армении 30 млн евро на реализацию программы реформ в судебной системе страны. Правительство РА на заседании 24 сентября одобрило к подписанию проект соответствующего соглашения с ЕК.

Как отметил в своем выступлении вице-премьер Мгер Григорян, из суммы в 30 млн евро 3 млн евро будут выделены на техническую

помощь (в основном, консультационные услуги), а оставшиеся 27 миллионов евро будут направлены в государственный бюджет тремя равными частями. Программа направлена на поддержку процесса

реализации реформ в сфере правосудия в соответствии с обязательствами, взятыми на себя Арменией в рамках соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Общая цель программы - обеспечение верховенства закона и эффективная борьба с коррупцией в сфере правосудия. Конкретные цели заключаются в укреплении независимости, нравственности, подотчетности в системе правосудия, улучшении качества услуг и повышение их эффективности, а также в усилении реакции судебной системы на проявление коррупции. Программа основана на стратегии судебно-правовой реформы на 2019-2023 годы. В числе приоритетов будет борьба с коррупцией, независимость судей, беспристрастность и подотчетность судебной системы. Программа отражает приоритеты антикоррупционной стратегии РА, одним из которых является создание специализированных антикоррупционных судов и соответствующих прокурорских и следственных органов.

Министр юстиции РА Рустам Бадасян подчеркнул, что программа должна быть реализована к концу 2023 году. Ежегодно республика

будет получать отдельными траншами по 9 млн евро. Первые 9 млн евро предусмотрено получить в 2020 году. Они будут распределены по трем компонентам . Первый компонент предполагает проверку имиджа судей, с учетом их имущественного состояния. В настоящее время Комиссия по предотвращению коррупции проводит данную работу в отношении судей Высшего судебного совета и Конституционного суда. Эта работа должна избавить судебную систему от проявлений коррупции. Второй компонент связан с повышением качества услуг в судебной системе, который предусматривает внедрение электронного механизма, альтернативных механизмов рассмотрения судебных дел, арбитражных разбирательств. В результате применения этих механизмов к концу 2023 года нагрузка на судебную систему снизится на 40%, а это, в свою очередь, означает сокращение на 40% сроков рассмотрения судебных дел. В настоящее время в судах Еревана многие процессы уже оцифированы, и идет работа по внедрению электронных механизмов, связанных с банкротством. И. наконец, третий компонент касается антикоррупционной институциональной системы. Планируется, в частности, создание антикоррупционных судов и органов следствия по коррупционным делам.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что в вопросе демократических реформ Европейский Союз является основным партнером Армении. Это партнерство естественным образом движется

вперед.