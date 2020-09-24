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 Четверг, 24 Сентября 2020 14:08
Александр Аванесов

Европейская комиссия предоставит Армении 30 млн евро на реализацию программы реформ в судебной системе страны

Европейская комиссия предоставит Армении 30 млн евро на реализацию программы реформ в судебной системе страны

АрмИнфо.. Европейская комиссия предоставит Армении 30 млн евро на реализацию программы реформ в судебной системе страны. Правительство РА  на заседании 24 сентября одобрило к подписанию проект соответствующего соглашения с  ЕК.

Как отметил в своем выступлении вице-премьер Мгер Григорян, из суммы в 30 млн евро 3 млн евро будут выделены на техническую

помощь (в основном, консультационные услуги), а оставшиеся 27 миллионов евро будут направлены в государственный бюджет тремя равными частями. Программа направлена на поддержку процесса

реализации реформ в сфере правосудия в соответствии с обязательствами, взятыми на себя  Арменией в рамках  соглашения  о всеобъемлющем и  расширенном  партнерстве.  Общая цель программы - обеспечение верховенства закона и эффективная  борьба  с коррупцией в сфере правосудия.  Конкретные цели заключаются в укреплении независимости, нравственности, подотчетности в системе правосудия, улучшении  качества  услуг и повышение  их эффективности, а также в усилении реакции судебной системы на проявление  коррупции. Программа основана на стратегии судебно-правовой реформы  на 2019-2023 годы.   В числе приоритетов  будет  борьба с коррупцией, независимость судей, беспристрастность и подотчетность судебной системы. Программа отражает приоритеты антикоррупционной стратегии РА, одним из которых является создание специализированных антикоррупционных  судов и  соответствующих  прокурорских  и следственных органов.

Министр юстиции РА Рустам Бадасян подчеркнул, что программа должна быть реализована к концу 2023 году. Ежегодно республика

будет получать отдельными траншами по 9 млн евро.  Первые 9 млн евро предусмотрено получить в 2020 году. Они будут распределены по трем компонентам .  Первый компонент предполагает   проверку  имиджа судей, с учетом  их имущественного состояния.  В настоящее время Комиссия по предотвращению коррупции проводит данную работу в отношении судей   Высшего судебного совета и Конституционного суда. Эта работа должна избавить судебную систему от проявлений коррупции. Второй компонент связан с повышением качества услуг в судебной системе,  который предусматривает внедрение электронного механизма, альтернативных механизмов рассмотрения  судебных дел, арбитражных разбирательств.   В результате применения этих механизмов к концу 2023 года нагрузка на судебную систему снизится на 40%, а это, в свою очередь, означает сокращение на 40% сроков рассмотрения судебных дел. В настоящее время в судах Еревана многие процессы уже оцифированы, и идет работа по внедрению электронных механизмов, связанных с банкротством.  И. наконец, третий компонент  касается антикоррупционной  институциональной системы.  Планируется, в частности, создание антикоррупционных судов и органов следствия  по коррупционным делам.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул, что в вопросе демократических реформ Европейский Союз является основным партнером Армении. Это партнерство естественным образом движется

вперед.  

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