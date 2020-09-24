Четверг, 24 Сентября 2020 14:01

АрмИнфо. 25-сентября под открытым небом стартует 99 театральный сезон Национального академического театра им. Сундукяна, на котором состоится премьера спектакля, основанная на новеллах итальянского писателя Джованни Боккаччо "Декамерон".

По словам директора театра Вардана Мкртчяна, в условиях пандемии театру приходится искать новые возможности для выхода к аудитории и спектакль на открытом воздухе в присутствии 50 зрителей хороший тому пример. Театр с почти 100-летней историей в такой ситуации уходит в интернет и готовит планы по он-лайн показам.

<Театр важен, потому что театр - маленькая модель мира и именно поэтому он ищет разные средства выражения для поддерживания связи со зрителем, как например, постановка на открытом воздухе> - отметил в своей речи художественный руководитель театра Армен Элбакян.

Напомним, что буквально накануне правительство Армении предоставило дополнительные средства культурным заведениям, в том числе и театру Сундукяна для приобретения дорогого видео оборудования для организации записей и он-лайн трансляций постановок.