Четверг, 24 Сентября 2020 11:59

АрмИнфо. 26-го сентября в 19:30, в парке Дома камерной музыки им. Комитаса жители Еревана смогут насладиться концертом под открытым небом, который посвящен дню рождения великого народного композитора и основателя национальной композиторской школы - Согомона Кеворка Согомоняна (Комитаса).

Организатором мероприятия является камерный центр, который пригласил выступить на сцене Национальный квартет им. Комитаса и Государственный камерный хор "Овер" под руководством хормейстера

Соны Ованнисян. В концертной программе будут исполняться только произведения композитора.

Отметим, что в прошлом году, 150-летний юбилей Комитаса был включен в календарь значимых событий ЮНЕСКО на 2018-2019 годы.