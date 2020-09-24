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 Четверг, 24 Сентября 2020 11:59
Маргарита Мкртчян

Музыка под открытым небом: Центр камерной музыки отпразднует 151-летие Комитаса

Музыка под открытым небом: Центр камерной музыки отпразднует 151-летие Комитаса

АрмИнфо. 26-го сентября в 19:30, в парке Дома камерной музыки им. Комитаса жители Еревана смогут насладиться концертом под открытым небом, который посвящен дню рождения великого народного композитора и основателя национальной композиторской школы - Согомона Кеворка Согомоняна (Комитаса).

Организатором мероприятия является камерный центр, который пригласил выступить на сцене Национальный квартет им. Комитаса и Государственный камерный хор "Овер" под руководством хормейстера

Соны Ованнисян. В концертной программе будут исполняться только произведения композитора.

Отметим, что в прошлом году, 150-летний юбилей Комитаса был включен в календарь значимых событий ЮНЕСКО на 2018-2019 годы.

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