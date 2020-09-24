Четверг, 24 Сентября 2020 11:14

АрмИнфо. Вступили в силу санитарные правила для учебных заведений, осуществляющих общеобразовательные программы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РА.

В целях предотвращения распространения коронавируса в Армении, приказом министра здравоохранения от 18 сентября 2020 года утверждены санитарные правила, а также предъявляемые к профилактике коронавируса требования для учебных заведений (независимо от формы собственности), осуществляющих все общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы. Приказом в частности устанавливается организация профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий; требования, предъявляемые к дезинфекции помещений и к транспортным средствам для перевозки учащихся. Приказом установлено, что ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий в школах в полном объеме несет руководитель учреждения, который назначается ответственным за профилактику распространения коронавируса.

В школьных учреждениях, в частности, необходимо обеспечить антисептические/дезинфицирующие средства для обработки масок, рук и поверхностей, средства для мытья рук; обеспечить возможности мытья рук проточной водой, при помощи локтевых или педальных кранов управления (или же с возможностью дезинфекции); установить мусорные баки с закрытой крышкой с маркировкой <использованные маски>; обеспечить наличие дистанционных термометров. Необходимо также организовать профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия. В частности, для дезинфекции всех входящих лиц, у входа в учреждение, в классных и в ванных комнатах устанавливаются емкости для дезинфекции рук, причем антисептическое/дезинфицирующее средство должно быть на спиртовой основе (не менее 70%). Ношение масок среди учащихся, персонала и посетителей обязательно, причем маски надо менять по мере необходимости раз в 3-4 часа; исключение сделано для учащихся с нарушениями слуха и речи, и учителей, работающих с ними.

В случае заражения педагогов и учащихся COVID-19 (при показателе 10% от общего числа), не менее чем в течение 14 дней представляется в уполномоченные органы предложение о временном прекращении очного обучения в учреждении. В образовательных учреждениях временно не действует продленка, внеклассные кружки, за исключением специализированных и специальных общеобразовательных учебных заведений, а также кружков, организуемых в дистанционном режиме.

Напомним, что занятия в школах Армении стартовали с 15 сентября. Весной, с марта месяца, учебные заведения были закрыты в связи с эпидемиологической ситуацией, и образовательный процесс осуществлялся в дистанционном режиме.