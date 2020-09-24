Четверг, 24 Сентября 2020 11:08

АрмИнфо. Программа "Старый Ереван" - одна из ключевых составляющих устойчивого развития столицы Армении, как с точки зрения городского развития, так и с точки зрения сохранения исторических и культурных ценностей. Об этом на первом заседании рабочей группы, координирующей реализацию проекта "Старый Ереван", заявил руководитель офиса вице-премьера РА Тиграна Авиняна Вараг Сисерян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, проект направлен на стимулирование строительных процессов в Ереване,

сохраняя колорит, историческую и культурную среду центральной части города. В настоящее время идет активный процесс национализации имущества. Из примерно 150 объектов недвижимости 47 до сих пор подлежат отчуждению. Проблемы, связанные с данными процессами, инвентаризируются ежедневно, и на государственном уровне ведется активная работа по их решению.

Вараг Сисерян подчеркнул, что с 2018 года наблюдается положительный сдвиг в национализации недвижимости граждан, что обусловлено

увеличением размера компенсаций жителям. На этом этапе обсуждается вопрос о продолжении процесса отчуждения с участием государственных органов, что будет способствовать более эффективному процессу. "Следует отметить, что в связи с многоуровневым характером реализации проекта в ходе проводимых работ возникает ряд проблемных вопросов, в частности, связанных с отчуждением земли, разрешениями на строительство и т.д . Мы обсудим, проведем инвентаризацию всех проблем и постараемся найти соответствующие решения проблем и завершим этот проект", - сказал Вараг Сисерян.

Представители различных ведомств, участвовавшие во встрече, представили текущее состояние продажи земельных участков, проектных и строительных работ. Была дана исчерпывающая информация о перечне основных проблем, связанных с реализацией программы, намечены следующие шаги рабочей группы.

Отметим, что для реализации программы, в первую очередь, необходимо освободить территорию от ненужных строений. В этих целях национализируется недвижимость граждан, которые получают соответствующую компенсацию. Проект "Старый Ереван" охватывает около 100 тыс кв.м строительной территории в центре Еревана - от улицы Абовяна до улицы Кохбаци, с улицы Арами до улицы Бюзанда. По проекту, планируется восстановить архитектурный облик армянской столицы конца XIX - начала XX веков. Предполагалось, что проект "Старый Ереван" стоимостью в $150 млн должен был быть завершен в 2010-2011 годах. Однако мз- за некоторых проблем правительство заключило договор с "Multicontinental distribution" только в 2014 году. Строительные работы стартовали только в 2017 году. За реализацией проекта стоит швейцарский предприниматель армянского происхождения Вардан Сирмакеш. Согласно муссируемой в СМИ информации, реализация проекта затянулась из-за невыполнения кабинетом экс-премьера Овика Абрамяна своих договорных обязательств, который получив предусмотренную в договоре сумму на застройку квартала, впоследствии по разным причинам затягивал строительство.