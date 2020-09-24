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 Четверг, 24 Сентября 2020 11:05
Александр Аванесов

МИД РА: Армения полностью привержена эффективному многостороннему сотрудничеству, направленному на глобальное, международное и региональное развитие

МИД РА: Армения полностью привержена эффективному многостороннему сотрудничеству, направленному на глобальное, международное и региональное развитие

АрмИнфо. 23 сентября министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян принял участие в министерской онлайн-встрече группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Как передает пресс-служба МИД РА, выступление армянского министра было посвящено теме сотрудничества, направленного на реализацию Венской программы действий и Целей устойчивого развития развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В своем выступлении Зохраб Мнацаканян поблагодарил своего казахского коллегу Мухтара Теуберди за эффективное председательство

Казахстана в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и усилия по продвижению этой очень важной повестки. Министр также выразил глубокую признательность генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу за постоянное содействие развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю, и озвучивание касающихся их вопросов.

Глава МИД коснулся новых вызовов, стоящих перед странами, не имеющими выхода к морю в условиях эпидемии коронавируса нового типа, отметив, что в рамках мероприятий мировой блокады развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, столкнулись с более серьезными  ограничениями устойчивого роста. В этом контексте глава МИД Армении отметил важность Венской программы действий и старта дорожной карты по ее ускоренному применению.

По его словам, наряду с пандемией на пути развития стран есть и другие препятствия - блокады и попытки одностороннего принуждения, что не только расшатывает региональное развитие, но и является угрозой миру и безопасности.

<Три десятилетия Турция последовательно отрицает право Армении на выход к морю, закрыв сухопутную границу. Эта средневековая блокада не может быть оправдана ни с точки зрения разума, ни с точки зрения международного права, поскольку она попирает не только соответствующую международную конвенцию, обычное право, но и международные соглашения. Армения полностью привержена эффективному многостороннему сотрудничеству, направленному на глобальное, международное и региональное развитие. Мы продолжаем рассматривать сотрудничество между странами, не имеющими выхода к морю и транзитными странами как основное условие для устранения политических барьеров для свободного перемещения людей, товаров и услуг, эффективной реализации экономических и социальных и других прав всех народов. Стимулирование прав и основополагающих свобод человека, гендерного равенства и инклюзивности, а также укрепление демократических ценностей являются приоритетами для Армении, основанными на том понимании, что права человека универсальны для всех частей мира, всех народов и отдельных лиц, независимо от места жительства или статуса. Обеспечение основанного на правах человека и ориентированного на человека подхода продолжает занимать приоритетное место в усилиях реагирования и восстановления, и Армения полностью привержена этому. Укрепление человеческого ресурса и восприятие национального таланта как движущей силы умного развития определяет сущность повестки реформ и восстановления Армении, в которой особое внимание уделяется информационным и коммуникационным технологиям, стимулированию инноваций и развитию сферы ИТ. Они важны как эффективные инструменты для снижения затрат и упрощения доступа на внешние рынки. Тем самым способствуя росту внешней торговли>, - отметил глава МИД Армении. 

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