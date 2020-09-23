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 Среда, 23 Сентября 2020 20:12

Гагик Царукян эксплуатировал золотоносный рудник Мгарт без природоохранных разрешений - Минэкологии

Гагик Царукян эксплуатировал золотоносный рудник Мгарт без природоохранных разрешений - Минэкологии

АрмИнфо. От имени министра окружающей среды Романоса Петросяна Генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну было направлено сообщение, в котором говорится о ряде нарушений, выявленных в ООО «Мульти Групп Концерн» при эксплуатации золотоносного рудника Мгарт.

Как сообщает Министерство окружающей среды, ООО «Мульти Групп Концерн» эксплуатирует рудник с 2011 года без разрешения на водопользование, сооружения на территории рудника построены без заключения экспертизы воздействия на окружающую среду, нормативы допустимых выбросов нарушаются.

Более того, в ходе экспертизы было установлено, что на территории рудника была построена обогатительная фабрика и хвостохранилище так же без соотвествующего разрешения.

Таким образом, по результатам проверки Органом по надзору за окружающей средой и недрами установлено, что компания эксплуатировала горнопромышленный комплекс с нарушением требований законодательства РА, т.е. компания эксплуатировала комплекс по добыче золота Мгарт без эскпертизы о воздействии оборатительной фабрики и хвостохранилища на окружающую среду.

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