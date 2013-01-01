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|Гагик Царукян эксплуатировал золотоносный рудник Мгарт без природоохранных разрешений - Минэкологии
|Премьер-министр и Посол Китая в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Мария Захарова призвала ориентироваться на позицию Москвы по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Состоится фестиваль, посвященный известному художнику Егише Тадевосяну
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