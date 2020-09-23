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 Среда, 23 Сентября 2020 18:16

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 24 сентября

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 24 сентября

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 26, 26а, 39, 37, 37а, 41, 42 на улице Туманяна, жилые дома 20, 37 на пр. Маштоца, жилые дома 24, 34, 36 на

пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 13, 15 на улице Налбандяна, собственные дома улицы Налбандяна, жилой дом 2 на улице Арами, жилые дома 19-21 на улице Саряна, жилые дома 40, 42, 44, 46,48 на улице Пушкина, жилые дома 3а, 56 на улице Теряна, жилые дома 11, 16 на пр. Багратуняца; жилые дома 3, 4, 5, 7, 7/1, 11, 13 на пр. Гая в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 2 на улице Сафаряна, 7 на улице Еритасардакан, жилые дома 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 6, 6/1, 6/2 на улице Тотовенца во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 17, 17/2 на улице Гюрджяна в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 36 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; жилые дома 25/1, 25/2 в квартале "Ованнисян", ясли- детский сад N104, школа N164 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Армавирской области:

11?00-17?00 частично город Армавир;

в Котайкской области:

08?00-13?00 община Прошян, "СЛЛ газ', "АИСА газ", ресторанный комплекс "Ковкас", квартал 'Ванаовит", Консервный завод, центр быстого обслуживания "Гагат", "От Мартина", "Нвер Торосян", "ЭВА АК",

воинская часть "Тикунк";

10?00-16?30 улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Комитаса, Чаренца, Абовяна, Исаакяна,

Ширака, Сафаряна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

11?30-15?30 улица Ара Гегицик, частично улица Мовсеса Егвардеци в общине Егвард;

11?00-17?00 села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис; частично село Арамус;

12?00-14?00 улица Чауша, Аштаракское шоссе, частично улица Ереванян в общине Прошян;

10?30-13?30 птицефабрика "Арутюн", воинская часть, государственная академия кризисного управления, "Г-Телеком", квартал поселка Нор

Гехи, "Биогаз-1", птицефабрика Лусакерта, квартал геологов Аргела, "Илья" в общине Нор Гехи;

13?30-16?30 птицефабрика Лусакерта, 'Илья Назарян", ОАО "Лидер", птицефабрика "Арутюн", ООО "Лори", "Г.Киракосян", "Г.Сафарян", 'Пар",

улица Налбандяна, 'Еркрабан Е/К" (население), "Саранаран 2) (абоненты (не являющиеся жильцами)) в общине Нор Гехи;

в Гегаркуникской области:

10?00-16?00 общины Мадина, Лернакерт полностью, некоторые кварталы Неркин Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-14:00 частично 1-ая улица, жилой дом 39 в квартале ''Нор таг" в городе Масис;

11?00-13:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Спандаряна, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна в городе Арарат;

10?30-14:00 частично село Мхчян;

10?30-16:00 частично село Айгезард;

12?00-16:00 частично село Урцадзор;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-14:00  квартал школы села Кечут;

10?00-16:00 село Аратес; частично село Гермон, частично село Артаван;

14?00-16:00  села Вардаовит и Гетик;

в Тавушской области:

10:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-14:00  квартал "Дпроци" (школы) села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Бавра, Сарагюх, таможный пункт Бавры в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:30-11:30 село Ахлатян;

10:30-16:30 частично село Брнакот;

12:00-13:00 село Торуник;

13:30-15:30 город Дастакерт;

16:00-17:00 село Нжде.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180. 

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