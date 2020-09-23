Среда, 23 Сентября 2020 17:13

АрмИнфо.В Сюникской области, в городе Мегри открылся 61-й филиал Банка ACBA-CreditAgricole, который будет предоставлять жителям полный пакет банковских услуг.

Как сообщает пресс-служба банка, в новом филиале будет действовать зал "ExpressBanking" 24/7, где граждане смогут круглосуточно совершать операции: оплачивать коммунальные услуги, погашать кредит, пополнять депозит, текущие и карточные счета и пользоваться другими услугами банка.

Вместе с тем, в связи с открытием, клиенты филиала «Мегри” до 14 ноября имеют возможность на 12-24 месяца внести классический и семейный депозит на льготных условиях. А карты ArCa Business и Visa Business будут предоставлены без комиссии за обслуживание карточного счета в течение всего срока действия карты.

«Здесь мы будем предоставлять все сельскохозяйственные и несельскохозяйственные продукты, услуги банка, а также станем доступными инновационными технологиями и будем способствовать развитию инновационного агросектора. Область имеет высокий потенциал, и сотрудничая с местными фермерами мы можем решить серьёзные проблемы», - сказал генеральный исполнительный директор банка Акоп Андреасян. Он подчеркнул, что в Мегри можно развивать инновационное сельское хозяйство, которое даст местному населению возможность своими известными фруктами и продуктами быть представленными не только на рынке Армении, но и в России и других странах.

Более детальная информация представлена в следующем видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=FnQ2wc85g1I

Напомним, что ЗАО "ACBA-Credit Agricole Bank" функционирует в Армении с 1995 года. Акционерами банка выступают: акционерное общество SJSC "Sacam International" (член группы Credit Agricole S.A) - 5% и "ACBA Federation" CJSC - 95%