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 Среда, 23 Сентября 2020 17:11

Президент Туркменистана призвал к созданию платформ для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста

Президент Туркменистана призвал к созданию платформ для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста

АрмИнфо.22 сентября 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  В этот день началась трансляция выступлений глав государств и правительств.  Одним из первых состоялся показ выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем обращении глава Туркменистана озвучил положение глобальной экономики, которая в текущем году проходит нелегкий период. Было подчеркнуто, что, будучи стойким приверженцем Целей устойчивого развития, Туркменистан активно задействует весь необходимый потенциал в этом направлении. К сожалению, пандемия серьезно пошатнула ход реализации колоссальной деятельности на пути к ЦУР.   

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан намерен активизировать работу по созданию международно-правового инструментария ООН в области стабильности и надёжности транзита энергии.  Как известно, предложения Туркменистана в этой области уже не раз были закреплены соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН.

Лидер Туркменистана также отметил значимость развития сотрудничества в области транспорта, добавив, что Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос обеспечения стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.  Также выражено намерение Туркменистана провести у себя Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что позволит активизировать взаимодействие в данном направлении.     

 

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