Среда, 23 Сентября 2020 17:11

АрмИнфо.22 сентября 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот день началась трансляция выступлений глав государств и правительств. Одним из первых состоялся показ выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В своем обращении глава Туркменистана озвучил положение глобальной экономики, которая в текущем году проходит нелегкий период. Было подчеркнуто, что, будучи стойким приверженцем Целей устойчивого развития, Туркменистан активно задействует весь необходимый потенциал в этом направлении. К сожалению, пандемия серьезно пошатнула ход реализации колоссальной деятельности на пути к ЦУР.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан намерен активизировать работу по созданию международно-правового инструментария ООН в области стабильности и надёжности транзита энергии. Как известно, предложения Туркменистана в этой области уже не раз были закреплены соответствующими резолюциями Генассамблеи ООН.

Лидер Туркменистана также отметил значимость развития сотрудничества в области транспорта, добавив, что Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос обеспечения стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций. Также выражено намерение Туркменистана провести у себя Международную конференцию министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, что позволит активизировать взаимодействие в данном направлении.