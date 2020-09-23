Среда, 23 Сентября 2020 16:56

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении 23 сентября составила протокол о лишении депутата от правящего блока <Мой шаг> Арсена Джулфалакяна депутатского мандата.

Также ЦИК утвердил протокол о вручении данного мандата Нареку Каграманяну. Каграманян в избирательном списке следовал за Джулфалакяном в пропорциональном списке блока <Мой шаг>. Протокол будет направлен в Национальное Собрание.

Отметим, что ранее спикер парламента Арарат Мирзоян сообщил о том, что депутат Арсен Джулфалакян - серебряный призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе сложил депутатский мандат. Сам Джулфалакян заявил, что принял данное решение из-за противоречий с министром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном.