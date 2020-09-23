Среда, 23 Сентября 2020 16:53

АрмИнфо. Согласно графику, утвержденному Министром образования, науки, культуры и спорта РА, для получения аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем образовании, 3-й экзаменационный сезон досрочных выпускных экзаменов будет организован с 15 октября по 15 ноября включительно.

Для получения выпускного документа ученик или его законный представитель должны представить заявление директору ереванской старшей школы № 198, в котором будет указано, сколько экзаменов ЕГЭ и по каким предметам хочет сдать будущий выпускник. Документы должны предоставляться один раз для всех экзаменационных периодов, а их прием завершается за 10 рабочих дней до начала экзамена.

Лицо, занятое самообразованием, при желании, может письменно обратиться в старшую школу с просьбой об организации дополнительных занятий по экзаменационным предметам на платной основе.

Со списком необходимых документов к заявлению можете ознакомиться по ссылке: https://escs.am/am/news/7196?fbclid=IwAR0eJfCX1lyjxc-70pSJRiKYZ84IQHRyiq73D6g­k4ZGNfk1R67LSB90u70