Среда, 23 Сентября 2020 16:49

АрмИнфо. Состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с делегацией Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во главе с его председателем Сахибой Гафаровой, находящейся в России с официальным визитом по приглашению председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы российско-азербайджанских отношений в политической, экономической и гуманитарной областях, тематика взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, в том числе по парламентской линии.

В фокусе внимания сторон также находилась проблематика региональной безопасности, включая состояние и перспективы нагорно-карабахского урегулирования.

Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и позволила закрепить поступательное развитие российско-азербайджанских отношений.