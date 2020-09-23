АрмИнфо.. В посольстве РФ в Армении состоялась встреча главы российского диппредставительства Сергея Копыркина с председателем Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Арменом Рустамяном и представителем Верховного органа Ишханом Сагателяном.
Как сообщает пресс-служба АРФД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями об армяно- российских отношениях, внутриполитических процессах в Армении, происходящих вокруг Армении и Арцаха процессам, посреднической миссии сопредседателей Минской группы, событиях на Ближнем Востоке и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.