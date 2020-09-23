Среда, 23 Сентября 2020 14:36

АрмИнфо. Продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту причинения сотрудниками ГНКО <Дом ребенка> сильной физической боли или сильных душевных страданий в отношении воспитанников указанного учреждения.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе следствия были получены данные о том, что сотрудницы ГНКО периодически проявляли жестокое обращение, а именно, избивали и причиняли боль группе несовершеннолетних детей.

На основании полученных достаточных доказательств, по пунктам 3 и 5 части 2 статьи 119 УК РА (причинение сильной физической боли или сильных душевных страданий) предъявлено обвинение трем сотрудницам ГНКО. В суд представлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено.

Предпринимаются необходимые следственные и иные процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента, обеспечения объективного, полного и всестороннего расследования