Среда, 23 Сентября 2020 13:42

АрмИнфо. В Ереване постепенно снова открываются живые мероприятия, где можно обогатиться культурной атмосферой и новыми впечатлениями.

Национальный филармонический оркестр Армении и центр саморазвития «Лофт» представляют культурный вечер на открытом воздухе под названием «Моцарт в городе».

Мероприятие состоится 23 сентября в 19:00 во дворе центра «Лофт». Там будут представлены урбанистические работы живописной серии художника Артура Оганесяна «Forms and reflections» в сопровождении лучших исполнителей Национального филармонического оркестра, которые исполнят различные квартеты Моцарта.

Отметим, что во время мероприятия должны соблюдаться все правила против эпидемии.

