Среда, 23 Сентября 2020 12:57

АрмИнфо. Сегодня 23 сентября Конституционный суд Армении изберет нового председателя. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

В беседе с журналистами, судья КС Ерванд Хундкарян сообщил, что его кандидатуру на должность главы Конституционного суда не рассматривали. Что касается того, хотел бы он стать председателем КС, Хундкарян отметил: <На данный момент у меня нет ответа на этот вопрос, сегодня на рабочем заседании состоится обсуждение. Решение, которое будет принято путем тайного голосования, будет соответствовать закону>.

В свою очередь другой судья КС Ваге Григорян, подчеркнул, что среди судей кандидатуры на должность председателя Конституционного суда не обсуждались. Григорян отметил, что до конца голосования не хочет комментировать данный вопрос. Отметим, что 15 сентября парламент Армении избрал троих судей КС. Эдгара Шатиряна, Ерванда Хундкаряна и Артура Вагаршяна.

Напомним, что 22 июля спикер парламента Арарат Мирзоян подписал закон о Конституционном суде. 30 июня президент Армении Армен Саркисян письменно сообщил спикеру парламента Арарату Мирзояну о том, что не намерен подписывать закон о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>. Напомним, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона.

Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. По данному

законопроекту своих должностей лишились судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой

Конституционного суд и становится судьей