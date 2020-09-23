Среда, 23 Сентября 2020 12:53

АрмИнфо.На территории Армении с 23 по 26 сентября в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, 27-го сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване с 23-25 и 27-го сентября ожидается погода без осадков. 26-го сентября ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +30 градусов.