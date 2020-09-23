Среда, 23 Сентября 2020 12:47

АрмИнфо. По случаю 100-летия со дня рождения известного армянского композитора – Александра Арутюняна, 23-го сентября, государственная филармония Армении и целевая программа развития талантов «Мекнарк», под руководством заслуженного артиста РА Армена Бабаханяна, разместили в интернете армянские рапсодии и праздничные произведения Александра Арутюняна и Арно Бабаджаняна с участием двух талантливых пианистов.

Молодые исполнители – Армен Пучинян и Артур Григорян сыграли «Армянскую рапсодию» для двух фортепиано, совместно написанную композиторами в 1950 году. Произведение относится к числу крупных фортепианных произведений концертного плана. Стиль произведения в основном характеризуется творческими личностями Александра Арутюняна и Арно Бабаджаняна, а сама рапсодия доказывает их глубокую любовь к музыке и к дружбе.