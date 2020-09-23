Среда, 23 Сентября 2020 12:29

АрмИнфо. Судебное заседание по рассмотрению меры пресечения в отношении главы партии <Процветающая Армения> Гагика Царукяна не состоялось. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Заседание было отложено. Причиной того, что заседание было отложено стало то, что адвокатов о предстоящем судебном заседании не уведомили должным образом.

Отметим, что, Генеральный прокурор Армении Артур Давтян выступил в парламенте с ходатайством для лишения Царукяна депутатской неприкосновенности. Однако, суд первой инстанции отклонил ходатайство об аресте главы ППА. После чего прокуратура подала апелляцию. Апелляционный суд вернул дело в суд общей юрисдикции.

В свою очередь Кассационный суд не стал рассматривать жалобы стороны защиты Царукяна и прокуратуры, после чего решение Апелляционного суда вступило в силу. Отметим, что Царукяну предъявлено обвинение в уклонении от налогов в особо крупных размерах, а также в подкупе избирателей и присвоении крупных земельных участков. Представители ППА заявляли, что данное судебное разбирательство является политическим преследованием, так как о нем стало известно только после того, как три политические силы - <Процветающая Армения>, <Родина> и АРФ <Дашнакцутюн> заявили о том, что намерены провести митинг 8 октября. В свою очередь советник Генпрокурора Гор Абраамян призвал не политизировать данный процесс.