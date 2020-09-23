Среда, 23 Сентября 2020 12:16

АрмИнфо.22 сентября 2020 года началась неделя высокого уровня юбилейной 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот же день состоялась трансляция выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметив, что нынешняя сессия Генассамблеи ООН проходит в сложный период глава Туркменистана призвал объективно взглянуть на общую международную обстановку, пошатнувшуюся из-за пренебрежения международным правом, военно-политического соперничества, которое, к сожалению, наблюдается сегодня в мире.

Глава государства отметил, что для разрешения этой ситуации «необходима консолидация усилий, направленных на укрепление роли международного права, многосторонних правовых инструментов существующей системы глобальной безопасности, неукоснительное соблюдение всеми странами общепризнанных норм, вытекающих из Устава ООН. Только так можно будет сохранить стабильность и предсказуемость в мировой политике, снизить риски возникновения конфликтов».

Президент Туркменистана особо подчеркнул, что для достижения данных целей необходимо восстановление доверия в международной политике, утверждение культуры уважительного диалога.

В этом контексте была выделена важная роль политики постоянного нейтралитета Туркменистана. Ведь в основе неё заложены принципы гуманизма, миролюбивого подхода к разрешению глобальных вызовов и реагирования на вызовы современности. Как известно в текущем году Туркменистан чествует 25-ую годовщину со дня приобретения данного статуса. Модель позитивного нейтралитета, разработанная Туркменистаном, призывает не к отстранённости, а к сплочению путем использования политико-дипломатических механизмов. Эта концепция ярко отражена в проекте резолюции, инициированной Туркменистаном под названием «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития», презентация которой состоялась в январе текущего года в штаб-квартире ООН. Проект резолюции находится на стадии рассмотрения.

Далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов добавил, что «Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию об объявлении 2021 года - Годом международного мира и доверия. В свете выполнения положений этого документа Туркменистан выступает с инициативой проведения в следующем году Международного форума мира и доверия». Лидер Туркменистана выразил уверенность в том, что данный форум даст важный толчок продвижению мира, стабильности и способствует укреплению международного сотрудничества.

В этом контексте была отмечена важная роль превентивной дипломатии, что созвучно принципам ООН. Отметив, что политика нейтралитета нацелена на обеспечение регионального мира, безопасности и развития, Президент Туркменистана подчеркнул, что в рамках предстоящей сессии Туркменская сторона намерена предложить Генеральной Ассамблее рассмотреть проект резолюции «Роль Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии».

Глава государства подчеркнул, что достижение мира, безопасности и прогресса в регионе Центральной Азии зависит от урегулирования ситуации в Афганистане. «Позиция Туркменистана здесь принципиальна и неизменна: переговорному процессу альтернативы нет», отметил Президент. В этой связи было отмечено, что Туркменистан готов оказывать содействие в продвижении данного процесса, в частности, путем создания на своей территории необходимых политических и организационных условий.

Наряду с политической стабилизацией, важно также экономическое и социальное восстановление Афганистана. В этой связи Туркменистан выступает за реализацию крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую очередь, в таких важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации. Туркменистан уже инициировал ряд проектов в данном направлении, в частности строительство газопровода по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линий оптико-волоконной связи и железнодорожных веток, с выходом на территорию Афганистана.

Президент Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан твёрдо верит в будущее ООН, и продолжит укреплять и наращивать стратегическое партнёрство с этой Организацией на благо всего человечества.