Среда, 23 Сентября 2020 11:32

АрмИнфо. По данным на 11:00 23 сентября, в Армении выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 350 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 47877 случаев коронавируса, выздоровели 43026 человек, скончались 942. За последние сутки болезнь унесла жизнь 4-х пациентов в возрасте 54-х, 75-и, 87-и и 90 лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. За минувший день были зафиксированы также 4 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 292.

На данный момент фактическое лечение получают 3617 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 268322 тестов на коронавирус (из них 2256 - за последние сутки).