Среда, 23 Сентября 2020 11:28

АрмИнфо. Премия <Герой нашего времени> обошла коллектив Национального центра инфекционных заболеваний <Норк>, с первых дней вовлеченного в борьбу с COVID-19.

21 сентября, по случаю Дня независимости Армении, группа представителей здравоохранительных учреждений удостоилась государственных наград за вклад в борьбу с эпидемией коронавируса. Между тем в числе данных учреждений <Норка> не оказалось. В связи с этим сотрудники Центра направили открытое письмо президенту Армену Саркисяну и премьер- министру Николу Пашиняну. В своем письме, поздравив коллег с наградой <Герой нашего времени>, медперсонал отмечает, что вклад <Норка> в дело борьбы с коронавирусом был не менее значимым. <Весь наш персонал был на передовых позициях борьбы с эпидемией. Эту роль борцов мы несли, несем и продолжим нести с честью>, - отмечают авторы.

<Норк> напоминает, что уже с января текущего года он был вовлечен во все мероприятия, направленные на предотвращение проникновения инфекции из Китая в Армению. Уже в феврале <Норк> стал первой больницей, где были перепрофилированы 2 отделения для пациентов с подозрением на COVID-19. 1 марта в Армении был зафиксирован первый привозной случай коронавируса, и больной прошел лечение в <Норке>. Уже в марте <Норк> стал первой больницей, полностью перепрофилированной для лечения COVID-19. При этом в одиночку больница несла бремя борьбы с коронавирусом до 26 марта, пока не стали перепрофилироваться под COVID- 19 другие медучреждения. Помимо этого, больница продолжала оставаться единственным триаж-центром по сортировке пациентов с коронавирусом до июня месяца. Кроме того, лаборатория <Норка> по выявлению коронавируса вторая в стране по своей загруженности. <В последние месяцы в <Норке> проводится широкомасштабное исследование COVID-19 с привлечением ряда ученых из академической сферы. Это исследование представляет интерес для международных медицинских структур>, - отмечается в письме.

<Мы считаем, что потенциал и вклад нашей медицинской команды не должны были быть проигнорированы. Как со стороны президента, премьер­министра и правительства нашей страны, так и со стороны Министерства здравоохранения, при выдвижении кандидатов наша работа не должна была быть забыта, поскольку наши знания и усилия служили и продолжают служить в первую очередь нашей Независимой Армении, нашим гражданам. Мы осознаем, что не могли быть награждены все, что выбор был сделан между представленными кандидатами, но и справедливость предполагает, что не может быть проигнорирован тот коллектив, который действительно был и есть на передовой позиции борьбы с коронавирусом>, - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что премии <Герой нашего времени>, за вклад в борьбу с COVID- 19, были отмечены медработники 20-и медицинских организаций, которые в течение последних месяцев самоотверженно выполняли свою миссию. Премия ежемесячно будет передаваться между указанными 20 медорганизациями в знак благодарности медработникам-героям.