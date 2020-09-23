Среда, 23 Сентября 2020 11:26

АрмИнфо. В МИД Арцаха отреагировали на выпады президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес Еревана и Степанакерта в ходе выступления на открытии 75-ой сессии Генассамблеи ООН. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД НКР.

"Президент Азербайджана, выступая в видеоформате на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в очередной раз воспроизвел неоднократно опровергнутые домыслы азербайджанской стороны относительно азербайджано-карабахского конфликта. Примечательно, что выступлению в ООН предшествовало аналогичное по содержанию эмоциональное интервью азербайджанского президента 19 сентября в рамках мероприятий на месторождении <Абшерон>.

Озвученные в ходе интервью заявления президента Азербайджана относительно процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта демонстрируют степень растерянности азербайджанских властей в условиях, когда давняя стратегия Баку, основанная на шантаже и угрозах, доказала свою несостоятельность и полностью себя исчерпала",

- убеждены в Степанакерте.

При этом в МИД Арцаха констатировали, что многолетняя практика властей Азербайджана по искажению сути азербайджано-карабахского конфликта, препятствованию восстановлению полноформатных переговоров, тенденциозной интерпретации норм международного права с целью оправдания своих территориальных претензий к Республике Арцах и Республике Армения и приписыванию себе мнимого права на развязывание новой агрессии завела процесс урегулирования конфликта в ту ситуацию, в которой он находится сейчас, не принеся официальному Баку никаких дополнительных политических дивидендов.

"Столь же неэффективными оказались объявленная президентом Азербайджана политика по изоляции Армении и Арцаха и препятствованию экономическому росту двух армянских государств, а также попытки эксплуатации религиозной темы в контексте азербайджано-карабахского конфликта.

Очевидно, что, лишившись своего основного инструмента, который сводился к стремлению посредством угроз и силового давления добиться односторонних уступок, официальный Баку оказался вне зоны своего комфорта и пытается вернуться в привычную для себя ситуацию, повышая накал воинственной риторики, направленный против не только армянских сторон, но и процесса урегулирования в целом", - отметили МИД НКР.

В тоже время во внешнеполитическом ведомстве добавили, что если бакинские власти действительно заинтересованы в достижении долговременного мира в регионе, они должны отказаться от политики военного шантажа и угроз, признать факт реализованного народом Арцаха права на самоопределение и сесть за стол переговоров с целью поиска развязок по вопросу устранения последствий развязанного самим же Азербайджаном вооруженного конфликта.

Отметим, что президент Азербайджана 19 сентября в беседе с представителями ведущих азербайджанских СМИ обрушился с критикой на Ереван. Алиев обвинил в Ереван в застопоривании переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой. Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН", - сказал Алиев младший. Азербайджанский лидер не остановился на этом, "обвинив Армению в инициировании провокации на армяно-азербайджанской границе в июле текущего года". При этом он на этом не остановился, добавив, что высокопоставленное официальное лицо одной из стран­сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом.

"Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно- политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них", - резюмировал он.