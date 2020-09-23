Среда, 23 Сентября 2020 10:54

АрмИнфо. Советник президента Арцаха Давид Бабаян заразился коронавирусом.

На своей странице в Facebook Бабаян проинформировал, что на данный момент он находится на самоизоляции, и будет работать в режиме онлайн. <Работа со средствами массовой информации будет проходить в обычном режиме>, - отметил он, призвав всех контактирующих с ним в последний период лиц пройти тестирование.

Добавим, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Арцахе действует режим чрезвычайной ситуации. По данным на 22 сентября, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составило 379; выздоровели 325 граждан.