Среда, 23 Сентября 2020 10:50

АрмИнфо. Министр здравоохранения РА Арсен Торосян провел телефонный разговор с послом Китайской Народной Республики (КНР) в Армении Тианом Эрлуном, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщает пресс-служба Минздрава РА, высоко оценив поддержку китайским стороны развитию сферы здравоохранения Армении, министр поблагодарил посла, указав на его личные усилия в реализации программ поддержки и сотрудничества. Торосян особо указал на материально-техническую и профессионально-консультационную помощь, оказываемую Китаем в ходе сложной борьбы с COVID-19.

Стороны обсудили возможность применение разрабатываемой китайской стороной вакцины, а также перспективы дальнейшего сотрудничества по оснащению системы здравоохранения Армении новым оборудованием при поддержке Китая.

Министр также выразил уверенность, что программы двустороннего сотрудничества с новым послом Китайской Народной Республики будут эффективно продолжены.