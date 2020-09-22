Вторник, 22 Сентября 2020 20:03

АрмИнфо. 22 сентября председатель Следственного комитета РА Айк Григорян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в РА Винченцо Дель Монако.

Согласно сообщению пресс-службы СК РА, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Приветствуя посла, председатель Следственного комитета РА высоко оценил дружественные отношения между двумя странами и традиции сотрудничества правоохранительных органов двух стран, обозначив в этом контексте перспективы более тесного взаимодействия.

<За время деятельности Следственного комитета нам удалось ощутить поддержку наших итальянских коллег, одним из частных проявлений которой является соответствующая правовая помощь, предоставляемая по запросам в компетентные органы Итальянской Республики по делам, расследуемым Следственным комитетом РА >, - сказал Айк Григорян.

Стороны также коснулись визита в СК РА в марте 2020 года атташе финансовой гвардии посольства Италии в Российской Федерации генерала Маурицио Мускара, по результатам которого был разработан проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничеству.

В завершение встречи посол поблагодарил за теплый прием и отметил, что посольство готово приложить максимум усилий для реализации совместных программ двух стран.