Вторник, 22 Сентября 2020 19:31

АрмИнфо. 22 сентября под председательством министров обороны и иностранных дел Давида Тонояна и Зохраба Мнацаканяна состоялись межведомственные консультации.

Как передает пресс-служба МО РА, министры подчеркнули важность периодического проведения встреч и совещаний в подобном формате в целях выработки совместных подходов к конкретным военно-политическим инициативам и проблемам.

В ходе встречи обсужден комплекс вопросов, касающихся региональных вызовов, международного сотрудничества в поддержании международной и региональной безопасности.