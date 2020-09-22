Arminfo.info




﻿
 Вторник, 22 Сентября 2020 18:59

Мировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в Стамбуле

Мировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в Стамбуле

АрмИнфо. Совет Безопасности ООН нуждается в реформе. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, видеообращение которого было продемонстрировано сегодня на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия организации.

"Несмотря на выдвигаемые идеалы, система ООН не может быть эффективной ни в предотвращении конфликтов, ни в прекращении конфликтов, которые уже начались. Мы теперь все видим, что мы не можем преодолеть сегодняшние испытания с помощью структур, сформированных в соответствии с потребностями прошлого века. Структура Совета Безопасности, которая оставляет судьбу более 7 миллиардов человек на милость пяти стран, не так устойчива и справедлива", - заявил президент Турции. По его мнению, чтобы СБ ООН отвечал современным требованиям, его необходимо реформировать.

Стоит отметить, что свою точку зрения по этому вопросу Эрдоган высказывал уже не один раз. Сегодня он снова озвучил идею переноса штаб-квартиры ООН в Стамбул, где она будет находиться на перекрестке двух континентов, что позволит организации внести большой вклад в обеспечение глобального мира и стабильности.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Генассамблея ООН проходит в этом году в видеоформате. В зале присутствуют только постоянные представители стран при ООН.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Председатель Следственного комитета РА принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в АрменииПредседатель Следственного комитета РА принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Армении
Под председательством министров обороны и иностранных дел Армении состоялись межведомственные консультацииПод председательством министров обороны и иностранных дел Армении состоялись межведомственные консультации
Мировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в СтамбулеМировые амбиции Эрдогана: штаб квартира ООН должна находиться в Стамбуле
КГД: Обвинения Микаелу Минасяну были изменены и дополненыКГД: Обвинения Микаелу Минасяну были изменены и дополнены
Гор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимыГор Абраамян: Попытки политизировать судебный процесс по делу Гагика Царукяна недопустимы
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности
Эксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повесткиЭксперт: Визит Мнацаканяна в Вашингтон в преддверие выборов - результат отсутствия повестки
Гагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблемГагик Царукян обвинил Никола Пашиняна в наличии у него психологических проблем
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
Поиск по дням

2013 , 2014