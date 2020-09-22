Вторник, 22 Сентября 2020 18:45

АрмИнфо. Обвинения зятю экс­президента РА Сержа Саргсяна - Микаелу Минасяну были изменены и дополнены. Об этом сообщает Комитет госдоходов, ссылаясь на расследуемое следственным управлением КГД многоэпизодное уголовное дело.

<В ходе предварительного следствия по уголовному делу, на основании достаточных доказательств, полученных в результате крупномасштабных следственных и оперативно-розыскных действий, 3 сентября текущего года осуществляющий производство орган принял решение об изменении и дополнении решения о привлечении Минасяна в качестве обвиняемого. В тот же день Минасян был привлечен в качестве обвиняемого по пункту 1 части 3 статьи 190 (два эпизода), статье 310, части 1 статьи 310.1 (три эпизода), части 2 статьи 314.3 (пять эпизодов). После этого в суд было представлено новое ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое, как уже сообщалось ранее, было удовлетворено решением суда от 22 сентября. Суд удовлетворил также ходатайство о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении близкого к Минасяну лица - Леонида Аревшатяна>, - говорится в сообщении КГД.

Согласно источнику, ранее представленные ходатайства о применении в отношении Минасяна ареста в качестве меры пресечения были отклонены исключительно на основании уголовно-процессуальных норм.

Отметим, что в отношении Микаела Минасяна возбуждено два уголовных дела. По первому уголовному делу Минасян привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконном обогащении, отмывании денег и включении ложных данных в декларацию о доходах. В качестве меры пресечения в его отношении был избран арест. Точной информации касательно его нынешнего местонахождения нет; сам Минасян ранее через Facebook сообщал о возбуждении более 10 уголовных дел против людей, имеющих отношение к нему и его семье. Осенью прошлого года премьер­министр РА Никол Пашинян призвал Минасяна вернуться на родину и ответить на вопросы Специальной следственной службы. Речь в частности шла о незаконной, как отметил премьер, приватизации стратегического объекта в Лорийской области. По сведениям СМИ, данным объектом является Дзорагетская гидроэлектростанция (<Дзора ГЭС>). По уголовному делу касательно <Дзора ГЭС> обвиняемым проходит экс-глава МО РА Сейран Оганян, который подозревается в растрате имущества в размере 1,046,400,000 драмов. Второе уголовное дело в ССС возбуждено по факту превышения должностных полномочий, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.