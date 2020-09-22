Вторник, 22 Сентября 2020 17:52

АрмИнфо. В парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта прошли обсуждения по вопросам авторского и смежных прав.

По инициативе членов комиссии на слушания были приглашены композитор, заслуженный деятель культуры РА Гусан Айказун, композитор, драматург и сценарист Крист Манарян, директор ОО "Армавтор" Сусанна Нерсисян, и.о. начальника Агентства интеллектуальной собственности Министерства экономики РА Крситине Амбарян и др.

Цель встречи - вскрытие существующих в сфере авторского права проблем и поиски путей их решения. Участники встречи были едины во мнении, что в указанной сфере множество нерешенных или спорных вопросов, требующих прояснения в новой редакции закона об авторских правах.

Отметим, что согласно иностранным обзорам состояния инвестиционной среды Армении, проблема авторских прав в стране стоит очень остро и является одним из основных препятствий для формирования привлекательного инвестиционного климата.