Вторник, 22 Сентября 2020 17:38

АрмИнфо. Международная финансовая корпорация (IFC), при поддержке <Фонда хорошего управления> правительства Соединенного Королевства, осуществляющие программу "Экономическое усиление женщин в Армении", объявили о приеме конкурсных заявок на финансовое содействие бизнес идей.

Целью программы является улучшение экономического результата женщин-предпринимателей и развитие их бизнес возможностей. Акселерационный этап программы стартует в трех городах Армении - Ереване, Гюмри и Ванадзоре, при поддержке фонда <Центр инновационных решений и технологий>.

Отметим, что программа уже выполнила свою основную миссию, так как уже созданы новые команды и сформировались инновационные идеи. Помимо участников, успешно преодолевших первый этап программы, к акселерационному этапу могут присоединиться новые участники - новосозданные компании, основанные женщинами, нацеленными развить успешный бизнес и внедрить технологические и инновационные решения.

Победившие в отборочном цикле претенденты примут участие в 16-недельной акселерационной программе. В конце программы 5 лучших команд получат гранты в размере 1 млн драмов для развития своих проектов.