Вторник, 22 Сентября 2020 17:32

АрмИнфо. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 22 сентября во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон <О социальном содействии> и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра труда и социальных вопросов РА Анна Жамакочян, пакетом предусмотрено внедрить в Армении единую структуру для реализации политики внедрения интегрированной системы социальных услуг. Планируется, в частности, заменить офис на службу путем объединения 50 региональных органов социального обеспечения, 51 агентства занятости и 55 органов социального содействия в единую комплексную социальную службу. Законопроектом упорядочивается статус вновь созданной структуры, ее штатное расписание. Планируется, что переход на новую систему будет проходить плавно.

Ранее АрмИнфо сообщало, что в 2021 году интегрированные комплексные офисы будут построены в Джермуке, Берде, Капане, Артике, Егегнадзоре, Аштараке, Абовяне, Вагаршапате, Сисиане, Вайке и ряде административных округов Еревана. На реализацию проекта Всемирный Банк еще в 2014 году предоставил Армении кредитные средства в размере порядка $19 млн. Финансируемая ВБ программа должна быть завершена в 2022 году.