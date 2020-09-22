Вторник, 22 Сентября 2020 16:45

АрмИнфо. Затягивать вопрос о выборе новых судей КС далее было невозможно, - заявил журналистам депутат от фракции <Мой шаг> Амазасп Даниелян. Он признал, что не все члены фракции были согласны с кандидатами на должность судей, <возникла дискуссия, но обсуждения прошли в нормальном русле>.

<В прессе появились фейковые публикации о том, что из-за противоречий в связи с вопросом выбора судей КС я заявил, что намерен сложить мандат. Да, я четко выразил свою позицию, но вопроса о моем выходе из фракции не было>,- заметил депутат.

<Дело в том, что если бы мы слишком затягивали с вопросом выбора судей, могли бы возникнуть серьезные риски и проблемы. В данном случае следовало принять решение, чтобы КС приступил к работе в полном составе>, - заключил депутат.

Отметим, что 15 сентября парламент Армении избрал троих судей КС. Эдгара Шатиряна, Ерванда Хундкаряна и Артура Вагаршяна.

Напомним, что 22 июля спикер парламента Арарат Мирзоян подписал закон о Конституционном суде. 30 июня президент Армении Армен Саркисян письменно сообщил спикеру парламента Арарату Мирзояну о том, что не намерен подписывать закон о внесении изменений и дополнений в закон <О Конституционном суде>. Напомним, что 22 июня парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект поправок в Конституцию Армении посредством конституционного закона.

Согласно документу, полномочия судей КС, которые находились в должности более 12 лет, должны быть прекращены. По данному законопроекту своих должностей лишились судьи Альвина Гюлумян, Феликс Тохян и Грант Назарян, а Грайр Товмасян перестает быть главой

Конституционного суд и становится судьей.