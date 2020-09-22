Вторник, 22 Сентября 2020 16:41

АрмИнфо. Министр окружающей среды Армении Романос Петросян принял делегацию во главе с постоянным представителем ПРООН в Армении Дмитрием Марьясиным.

Как сообщает пресс-служба министерства, стороны коснулись программ, касающихся изменения климата, управления лесами, биоразнообразия и охраны ООПТ, а также управления отходами, осуществляемых при финансовой поддержке Глобального экологического фонда, Фонда зеленого климата при координации Министерства окружающей среды.

В настоящее время, при координации министерства, со стороны ПРООН реализуется 10 программ, касающихся как устойчивого управления почвой и лесами, смягчения воздействия изменения климата в Армении, развития возможностей управления лесными и полевыми пожарами, так и сокращения рисков инвестиций, направленных на энергоэффективную модернизацию зданий. Бюджет всех реализуемых программ составляет в общей сложности более $35 млн.

В ходе встречи министр представил Марьясину ход институциональных реформ и новой кадровой политики в ГНКО <Национальный парк <Севан>>, что в конечном итоге должно привести к улучшению экологической ситуации в Севане и устойчивому управлению биоресурсами озера. Стороны обсудили текущие результаты совместных программ по улучшению экосистемы озера Севан, и возможные пути сотрудничества.

Петросян и Марьясин коснулись также совместных программ в сфере лесного управления. Министр сообщил, что в настоящее время в ГНКО <Армлес> также осуществляются реформы, а в результате кадровых перестановок в ближайшем будущем несравнимо повысится эффективность работы структуры.

Стороны обсудили также программы, реализуемые совместно с рядом международных, глобальных экологических и зеленых климатических фондов, которые касаются как внедрения энергоэффективных технологий в Армении, так и формирования культуры энергосберегающего поведения, что может существенно повлиять на стабильное управление энергоносителями и становление и совершенствование механизмов воспроизводимой энергии.

В конце встречи Петросян выразил готовность еще более углубить сотрудничество с армянским офисом ПРООН.