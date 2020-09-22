Вторник, 22 Сентября 2020 16:12

АрмИнфо. Организация Объединенных Наций призвана положить конец давней дихотомии в международных отношениях, которая проявляется в естественном эгоизме столь же естественной потребности государств в сотрудничестве. Об этом 22 сентября, выступая по случаю 75-летия ООН, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, ООН доказала свою жизнеспособность, превратив эти две, казалось бы, несовместимые концепции в эффективную глобальную систему суверенных государств, объединив их в общих ценностях и принципах, разделяя общее видение будущего по строительству общих институтов сотрудничества. Эффективно реализуя принцип самоопределения народов, ООН выдала свидетельства о рождении или помогла восстановить суверенитет более 100 стран. Многие нации, как никогда раньше в истории человечества, получили возможность участвовать в мировых делах, реализовать свой потенциал для развития на пути к процветанию. Кто-то может предположить, что этот процесс завершился с окончанием холодной войны. Но это, по словам Никола Пашиняна, только иллюзия. Отказ в праве на самоопределение может привести только к новой эскалации насилия. Это будет резким контрастом с фундаментальными ценностями Организации Объединенных Наций по исторической эволюции международного мирового порядка. <Появление ряда государств за последние два десятилетия - лучшее свидетельство этой тенденции. Еще одна фундаментальная ценность для системы ООН - запрет на использование угроз или силы в международных отношениях, что является основой для глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Глобальные вызовы, продолжил премьер, иногда нарушают баланс международной солидарности, индивидуальных интересов, двусмысленности и даже разочарования в международных организациях, о чем свидетельствует эпидемия Covid-19 и ее серьезные

социально-экономические последствия. Эффективная многосторонность, имеющая решающее значение для ООН, играет ключевую роль в решении глобальных и региональных проблем. Универсальность - это не просто арифметический расчет вовлеченности более двух сторон. Это принцип, идеология взаимного уважения, взаимного доверия, культуры согласия.

Точно так же ООН - это не просто 193 члена. Это больше, чем обычная площадка для представления национальных интересов. Это также основа для развития общих интересов, прислушивания друг к другу, прислушивания к голосам других.

Никол Пашинян заметил, что ООН также является универсальным инструментом защиты и соблюдения прав человека. Невозможно построить безопасность без уважения прав человека. Сегодня, как и 75 лет назад, главная задача Организации Объединенных Наций - обеспечение мира, содействие солидарности и сотрудничеству в целях устойчивого развития. <В эти трудные времена во всех уголках земного шара, включая наш регион, некоторые пытаются использовать кажущуюся слабость международного порядка, создавая реальную угрозу международному миру и безопасности. Социальная инженерия исторических реалий, даже освоение чужого цивилизационного наследия становится обычным явлением. Это сигнал о том, что нам необходимо восстановить эффективную многосторонность, придав международному сообществу прочную институциональную основу, чтобы сделать его более устойчивым к глобальным вызовам. Как однажды написал Жан-Жак Руссо: <Соблюдение собственного закона - это свобода>. Поздравляя всех нас с нашей годовщиной, я хотел бы подтвердить приверженность Армении к усилиям международного сообщества по установлению лучшего мирового порядка, основанного на универсальных ценностях международного права, свободы и справедливости", - заключил глава армянского правительства.