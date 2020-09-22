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 Вторник, 22 Сентября 2020 16:03
Марианна Мкртчян

В МВД Азербайджана выступили с разъяснением по факту "изъятии" пикапов

В МВД Азербайджана выступили с разъяснением по факту "изъятии" пикапов

АрмИнфо. Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП ) Азербайджана выступило с разъяснение по поводу задержания на территории страны автомобилей типа "пикап".

Как передает Туран, ГУГДП подтвердил сообщения о задержании автомобилей типа "пикап".

"Эти машины и другие транспортные средства специального назначения, которые могут быть представлены для нужд вооруженных сил и спецподразделений в соответствии с "Правилами учета военно-транспортных средств" и подвергаются технической проверке.  С целью технического осмотра данных транспортных средств в условиях бездорожья, уточнения их регистрации и территории использования (города, поселка, села), данные автомобили останавливаются на стационарных постах, а их владельцев информируют", - говорится в сообщении ГУГДП, которое приводит источник.

Ранее, в Минобороны Азербайджана также сообщали о проведение сборов с резервистами, и призвали общество не паниковать, отметив, что это плановые мероприятия.

Стоит также заметить, что в азербайджанских СМИ накануне появилась новость о гибели азербайджанского военнослужащего Эльшана Мамедова на армяно-азербайджанской госгранице.

После этого критичные заявления посыпались не только из Баку, но и Анкары. Так, Министерство обороны Турции обвинило Армению в "нарушении режима прекращения огня" в Товузовском районе. "Призываем Ереван прекратить играть с огнем", - заявили в Минобороны Турции.

С заявлением выступил и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: "Я призываю Армению образумиться, прекратить атаки". Турецкий министр еще раз подчеркнул, что Турция находится рядом с Азербайджаном в справедливой борьбе.

Армянское оборонное ведомство пока хранит молчание по этому сообщению, и лишь выступило с опровержением информации ВС Азербайджана об уничтожении армянского БПЛА.

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