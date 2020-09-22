Вторник, 22 Сентября 2020 15:55

АрмИнфо. По инициативе Омбудсмена Армении, впервые с Советом Европы, на территории СЕ, будет реализована программа по защите прав человека в области биомедицины. Об этом сообщает офис защитника прав человека.

22 сентября, состоялось первое онлайн-заседание комиссии по координации действий программы <Права человека в области биомедицины>. Цель программы - повысить осведомленность общественности о критериях прав человека в области биологии и медицины, укрепить возможности адвокатов, врачей, государственных органов в области применения этих критериев, обеспечить применение в нашей стране регулирований, предусмотренных Овиедской конвенцией в области биологии и медицины. На заседании со вступительными речами выступили защитник прав человека Арман Татоян, руководитель Департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы Михаил Лобов, первый заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.

<В Армении есть проблемы в сфере защиты персональных данных пациентов. Мы зафиксировали проблемы с надлежащим доступом к медицинским услугам как в психиатрических больницах, так и в УИУ. В частности, в психиатрических больницах есть случаи, когда пациенты не дают согласия на лечение и не уведомляются должным образом о своих правах. В вопросе надлежащего предоставления медицинских услуг в уголовно-исполнительных учреждениях есть проблемы, начиная с отсутствия медоборудования и заканчивая условиями в зданиях и проблемами в сфере защиты персональных данных. Искусственные прерывания беременности, обусловленные полом, и недоступность медуслуг, особенно в областях, создают препятствия для поддержания здоровья людей>, - отметил Татоян.

В рамках программы Омбудсмен отметил также важность повышения роли медработников, закрепления достойных условий труда и социальных гарантий.

В онлайн-обсуждении приняли участие представители министерств здравоохранения, труда и социальных вопросов, юстиции, иностранных дел, образования, науки, культуры и спорта, постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам, Академии юстиции РА и представители посольств, оказавших содействие в финансировании программы в РА.

Защитник прав человека и Офис Совета Европы будут осуществлять программу в 2020-2022 годах.