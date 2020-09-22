Вторник, 22 Сентября 2020 15:43

АрмИнфо. В розыгрышах боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Кавказ-2020" задействовано около 20 экипажей вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в практических действиях на полигоне Алагяз задействованы десантно-штурмовые Ми-8МТВ и ударные Ми-24П вертолеты. Армейская авиация обеспечит переброску и высадку десанта, прикрытие наступления войск, доставку грузов, нанесет огневые удары по колоннам военной техники и объектам условного противника.

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября т.г. под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники будут находиться под наблюдением медицинских специалистов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ "Кавказ-2020" в Армении привлечено более 1,5 тыс. человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

СКШУ "Кавказ-2020" пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

Для отработки совместных действий на учение приглашены воинские формирования от Армении, Беларуси, Китая, Мьянмы и Пакистана, всего - до 1 тыс. иностранных военнослужащих.

Всего к СКШУ "Кавказ-2020" предполагается привлечь около 80 тыс. человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.